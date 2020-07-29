شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمود وادى: اللاعب سيرحل عن المصرى فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسيد الخضر وكيل أعمال محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي أن حسام حسن المدير الفني السابق هو السبب في وجود وادي في النادي المصري مؤكدا أنه صمم على ضم اللاعب وراهن عليه، وأوضح أسد الخضر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم 2" أن محمود وادى تلقي عرضين في يناير الماضي من نادي إماراتي واخر قطري ولكن تم تأجيل النظر في العروض حتي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه تم الاتفاق مع عدنان حلبية وفقا للظروف الراهنة أن يباع وادي الي خارج مصر وليس لأي فريق محلي.

وأشار وكيل اللاعب إلي أن محمود وادي سيرحل عن المصري في نهاية الموسم الجارى، ويتم تمهيد الطريق لخروج وادي الفترة المقبلة بتصعيد الناشئين للفريق الأول، مؤكدًا إنه مستحيل الدخول في صدام مع إدارة المصري لأن العلاقة بيننا قوية للغاية وكيف نصطدم مع المصري من أجل رحيل اللاعب وتجديد عقد وادى بتمويل شخصي من عدنان حلبية.

وكان مصدر داخل إدارة النادي المصري البورسعيدي عن أن مسئولي الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشان ضم محمود وادي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وقال المصدر إن مسئولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" واقتراب حلها رسميًا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مرة أخرى وتجدد رغبتها في التعاقد مع محمود وادى، وذلك بعدما رفضت إدارة المصري في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب قبل اقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.