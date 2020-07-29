شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: لم أصدق ضمى للمنتخب فى الكان.. وتوقعت تسجيل هدف الفوز بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ناجي جدو نجم النادي الأهلي السابق وفريق الجونة حالياً، ومنتخب الفراعنة، عن كواليس انضمامه إلى منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الأفريقية في 2010، وقال جدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: انضميت للمنتخب في 2005 باستدعاء حسن شحاتة لمباراة ودية ولكن لم أشارك، والمعلم يعرفني منذ موسمي الأول مع الاتحاد، كان من الصعب مشاركتي مع المنتخب في بطولتي 2006 و2008 في ظل المجموعة التي كانت موجودة، ولكن بعد ذلك اختلف الوضع.

أضاف: غياب عمرو زكي عن نسخة 2010 منحني الفرصة للانضمام إلى المنتخب، وانضميت للقائمة الأولى ولم أكن أتوقع أن أصل إلى القائمة النهائية خاصة أنني ألعب في الاتحاد السكندري والكثيرين لا يعرفوني، باستثناء جماهير اسكندرية.

واصل: إحساسي كان لا يوصف بعد اختيار حسن شحاتة لضمي، بعد انتهاء المعسكر ذهبت لزيارة والدتي قبل العودة إلى الاتحاد، ولكن فوجئت بعبد العزيز توفيق يتحدث معي بأنه تم ضمي إلى المنتخب وفوجئت بإعلان القائمة في التلفزيون، وعدت مرة أخرى إلى القاهرة للإلتحاق بالمنتخب ومهما خدت بطولات مع الأندية، حصد بطولة مع المنتخب شرف ليس بعده شرف.

أزاد: منذ تسجيلي لهدف الفوز على مالي في اللقاء الودي الذي سبق البطولة شعرت بأنني سيكون لي دور مع المنتخب، كابتن حسن شحاتة لم يكن يتحدث معي كثيراً حتى لا يحملني ضغوط، كان يرفع التوتر من علي.

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واستأنف: سجلت في جميع المباريات بالبطولة ما عدا مباراة بنين رغم أنها كانت الأسهل، كانت لدي عزيمة أن يكون لي بصمة مع نزولي للملعب، ليلة مباراة النهائي، وضعنا توقعات للنتيجة في جلسة مع اللاعبين وقلت لهم أن المباراة ستنتهي بفوزنا 1/0 وسأسجل هدف الفوز.

واستطرد: نزلت مكان عماد متعب لأنه كان مصاب في الخلفية وكابتن حسن قالي خليك جاهز عشان تنزل، خلال التسخين كنت أذهب لمتعب وأقول له "ان شاء الله انت اللي هتبدأ"، لم أكن أريد أن أبدأ اللقاء، وزيدان قالي أول ما تلمس الكورة تبصلي، اللعب معه كان مريح.

واختتم: زيدان صنع لي الهدف بدقة متناهية ووضعتها بتوفيق، لم أشعر بأي شئ وقت تسجيل الهدف وفوجئت بعد العودة للفندق خلال مشاهدة الهدف أن الفريق كله كان فوقي واحنا بنحتفل، وبعد العودة في بلدي وجدت الجماهير ملئت أحد الملاعب القريبة في قريتنا بحب لم أتوقعه.