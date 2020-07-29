شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: عودة الدورى تصب فى مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة ناجى سموحة، إنه كان أول من أيدوا قرار عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز، بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، مشددًا على ضرورة عودة الحياة الرياضية بنفس قوتها قبل أزمة انتشار الفيرس، خاصة وإن مجال كرة القدم أصبح مجال للصناعة وهناك العديد من الدول الذى يعتمد اقتصادها فى المقام الأول على كرة القدم.

أضاف فرج عامر خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" إن عودة الدورى لها مردود على استقرار الوطن، وتنشيط السياحة من جديد، وتحسين الحالة الإقتصادية للدولة، لاسيما وإن هناك قطاع كبير من الشعب يعيش على مجال الرياضة، وأن الأندية مجرد طرف فى تلك اللعبة وعليها تحقيق المصلحة العامة.

وكان رئيس نادي سموحة أكد أن لاعبى الفريق السكندرى جاهزين لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والالتزام بمواعيد المباريات التى تم نشرها من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

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وأوضح فرج عامر أن أستكمال بطولة الدورى الممتاز أمر حتمي لا مفر منه والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأشار فرج عامر أنه سيتم فرض عقوبات مالية كبيرة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفني لفريق سموحة عقب عودة الدوري الممتاز وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين وعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وجاءت نتيجة المسحة الخامسة التي خضع لها فريق سموحة أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد هما، البوركينابي محمد كوفي، والأوغندي ديريك نسيبامبي.