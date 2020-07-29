شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : فى لاعيبة بالدوري الإنجليزي ملهمش في الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ان هناك لاعبين في الدوري الإنجليزي اقل مهاريا من زملائهم في الدوريات الأخرى، وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : في لاعيبة في الدوري الإنجليزي معندهاش فكرة، مضيفا: "طبعا مش لاعيبة ليفربول ولا الفرق الكبيرة ، ولكن هناك لاعبين بالفعل ليس لديهم فكرة عن كرة القدم".

كما نعى الإعلامى خالد الغندور، الدكتور محمد مشالى الشهير بـ"طبيب الغلابة" الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ76 عاماً، قضاها فى قناعة وزهد وإخلاص وتفانى؛ تأدية للرسالة والأمانة التى تربى ونشأ عليها.

أكد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي أن الدكتور مشالى يمتلك قيم ومبادئ حقيقية نجح في تطبيقها على أرض الواقع موضحا أنه أفنى حياته في خدمة الفقراء والغلابة.

قال الغندور:" نتشرف بزملكاوية الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة مثلما نتشرف بنجيب محفوظ وأحمد زويل".

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فيما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك عن أن الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول بالزمالك قاموا ببذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية خاصة خلال معسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية .

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رجل جريء ومنظم لأنه كان حريصا على مشاركة اللاعبين الناشئين في هذا التوقيت، كما أننا متفقون على تنفيذ كل الأمور الفنية والبدنية والطبية منذ شهرين.

وعن المستوى الفني للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الطويل، أوضح أمير مرتضى أننا كنا نتخيل أن الفريق سيظهر بشكل بدني وفني متوسط، لكن كارتيرون نجح في ظهور الفريق بشكل أفضل مما كنا نتوقع .. مشددا على أن المباريات الودية ليست مؤشرا حقيقيا للفريق ولكننا نعمل ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

تابع المشرف على الكرة بأن انتظام الفريق في أكثر من معسكر تدريبي قد يكون مرهقا ماديا لمجلس الإدارة، لكننا نسير بشكل علمي من أجل العودة بأفضل شكل ممكن بعد غياب استمر أربعة أشهر.