جدو: الأهلي فضله علينا.. وعلمت باختياري لأمم إفريقيا من الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

عبر محمد ناجي "جدو" مهاجم فريق الجونة عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى النادي الأهلي رغم رحيله عن القلعة الحمراء.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال جدو :"الأهلي فضله علينا، أي لاعب يشهد ما شهدته في النادي الأهلي ولا ينتمي إليه فهو لا يعرف الأصول".

وأضاف جدو :"رأيت الجمهور يضحي بحياته في مجزرة بورسعيد، من الصعب الانقلاب على النادي بعدها لأي سبب أو موقف".

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وتابع لاعب الجونة :"بعد المشاركة مع هال سيتي في البريميرليج أردت الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، لكنني تلقيت اتصالا من النادي الأهلي للعودة، كان محمد بركات ومحمد أبو تريكة قد اعتزلا حديثا والنادي بحاجة لكل اللاعبين فعدت".

وعن مسيرته مع المنتخب قال جدو :"عندما انضممت للقائمة الأولية من بين 32 لاعبا لم أكن أتوقع السفر إلى أنجولا مع المنتخب في 2010".

وأردف جدو :"كان ميدو قد انتقل للزمالك من أجل المشاركة والظهور في أمم إفريقيا، لكنني فوجئت باستبعاده وانضمامي".

وأنهى جدو :"علمت بخبر انضمامي لرحلة أنجولا من خلال الإعلام، لم يتصل بي قبلها أي عضو بالجهاز الفني، ولا أنسى هدفي في النهائي فهو الأغلي في مسيرتي مع هدفي مع الأهلي في شباك الترجي بنهائي دوري الأبطال".