فاروق جعفر: سبب المشاكل أن الزمالك أصبح بطلاً.. والحكام المصريين شرفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن سبب المشاكل التي حدثت بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل، هي أن نادي الزمالك أصبح بطلاً وليس منافساً.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "أنا اتكلم على نادي الزمالك بالحق، لأنه أصبح نادي قوي وعندنا إدارة قوية ولاعبين على مستوى عال، وهذا هو الذي صنع الأزمة، لأن الزمالك أصبح كيان كبير ويستطيع الفوز بالبطولات".

وأضاف: "المشكلة مش مشكلة فاروق جعفر، المشكلة في إن الزمالك بدأ يخطط وينظر للمستقبل وهذه هي القضية، وإن ازاي يصبح هكذا مرة واحدة، وإنه أصبح بطلاً وليس منافساً".

واختتم جعفر تصريحاته: "الحكام المصريين شرفاء على الرغم من بعض أخطائهم، والهدف من تصريحاتي كان الإشارة لوجود فساد تحكيمي في أفريقيا، وكان حسن نية مني وليس لدي مصالح".