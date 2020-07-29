منافس الأهلي.. الوداد يخطف تعادلا قاتلا من مولودية وجدة بالدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
خطف نادي الوداد الرياضي المغربي نقطة ثمينة من من نظيره مولودية وجدة بالتعادل بهدف لمثله خلال الجولة الـ19 في الدوري المغربي.
وتعد هذه هي أول مباراة رسمية للفريقين بعد عودة الدوري المغربي الذي توقف لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كوورنا (كوفيد-19).
وسجل الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد هدف التعادل لفريقه الوداد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعد أن تأخر الفريق بهدف في الدقيقة 43.
ورفع الوداد رصيده من النقاط إلى النقطة 37 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المغربي، بينما رفع مولودية وجدة رصيده من النقاط إلى النقطة 35 في المركز الثاني.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها سبتمبر المقبل.
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