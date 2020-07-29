محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن محمد أبو تريكة، أيقونة الكرة المصرية، يعد مثله الأعلى محليا، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حقق ما كان منقوصا في الفترة الماضية.
وقال الشحات، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي" عن سبب تألقه تحت قيادة المدير الفني السويسري هذا الموسم: "فايلر قدر يلّم اللاعيبة، ودي حاجة كانت ناقصة قبل كده".
وأضاف: "دايما عنده حماس وشجاعة في التمرين وقدر يكسب اللاعيبة ونكون ناجحين معاه، ونتميز معه بوجود بديل لأي لاعب يغيب".
وتحدث الشحات عن مثله الأعلى في كرة القدم قائلا: "مثلي الأعلى محليا هو محمد أبو تريكة، وعالميا كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لن أختار ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنني مشجع لريال مدريد".
وأكمل: "أي لاعب كان سيتمنى اللعب مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنه أسطورة، جيل السبعينات كان رائعا".
وأتم الشحات تصريحاته قائلا: "لاعب يعجبني أدائه خارج الأهلي؟ أشرف بنشرقي في الزمالك، عامل شكل في الدوري المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر الشحات: أبو تريكة مثلي الأعلى.. وهذه مميزات فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.