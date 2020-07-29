جدو يروي كواليس أزمة هزت مصر.. "تزوير" الزمالك وبلاغ للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

كشف محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة عن كواليس القضية التي شغلت الرأي العام منذ 10 سنوت بسبب إعلان نادي الزمالك حصوله على مليون جنيه مقدم تعاقد لم يكتمل.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال جدو :"حسام حسن كان المدير الفني لنادي الزمالك وقتها، لدي علاقة طيبة مع حسام وأحبه على المستوى الشخصي، وعندما عرض علي اللعب للزمالك وافقت لأجله".

وأضاف جدو :"كان الاتفاق مع الزمالك هو التوقيع على عقد مثلما يحدث دائماً ثم التفاوض مع الاتحاد، لكن الزمالك خالف الاتفاق وبدأت تسريبات تخرج بتوقيعي للزمالك بعد سفري مع المنتخب إلى أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وقاد جدو منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2010 بعد أن سجل 5 أهداف في المسابقة منها هدف المباراة النهائية في شباك منتخب غانا، ليصبح حديث الجميع في مصر وإفريقيا.

وتابع مهاجم الأهلي السابق :"الزمالك أعلن توقيعي بشكل رسمي دون الدخول في أي مفاوضات مع الاتحاد السكندري، وهو ما أغضبني، كان عقدي مع الاتحاد ممتداً لموسم إضافي، ولم أكن أريد تصدير المشاكل للنادي الذي قضيت 5 سنوات بين جدرانه".

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وأردف جدو :"في الوقت نفسه دخل الأهلي من الباب الشرعي وفاوض الاتحاد ودفع 7 ملايين جنيه وحصل على الاستغناء الخاص بي من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليتقدم الزمالك بشكوى".

واسترسل جدو :"الزمالك ادعى حصولي على مبلغ مليون جنيه مقدم التعاقد، هذا لم يكن صحيحاً، لم أحصل على أي مليم من الزمالك، فقط وقعت على العقد وسافرت مع المنتخب".

وواصل نجم الجونة :"اتحاد الكرة أقر بغرامة مليون 200 ألف جنيه ضدي للتوقيع للزمالك في وقت غير قانوني، والمليون جنيه التي ادعى الزمالك حصولي عليها".

وعن رد فعله قال جدو :"توجهت إلى مكتب النائب العام على الفور، وتقدم ببلاغ ضد الزمالك بخيانة الأمانة، لأنهم قاموا بإضافة البيانات بعد توقيعي على العقد".

وأنهى جدو :"قبل صدور قرار هرع مسئولي الزمالك إلى المحامي الخاص بي، وأرسلوا له مبلغ 2.2 مليون جنيه في حقيبة دفعة واحدة لكي أتنازل عن البلاغ".