محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.
مدحت العدل: الخطيب طلب كتابة فيلم عن قصة حياته.. ورشح ميدو لهذا الدور
حسين الشحات يعلن موعد عودته لتدريبات الأهلي
طبية اتحاد الكرة: مسحة كورونا قبل كل مباراة في الدوري
مرتضى منصور: تخافون على هيبة الأهلي.. ولا نخشى استكمال الدوري
أمير مرتضى: أتمنى ألا يخرج دوري الأبطال من مصر
خاص.. "فيفا" يتجه للتمديد للجنة الخماسية 3 أشهر
"لسنا بحاجة له".. أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من صالح جمعة
عبد الحفيظ يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم
تريزيجيه ثالث أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي
هدرسفيلد يحدد سعر بيع رمضان.. ويفضل العروض الأوروبية
بالفيديو.. الأهلي يكتسح الجونة وديا استعدادا للدوري
بالفيديو.. الزمالك يفوز على طنطا وديًا بثنائية استعدادا للدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. الأهلي يكتسح الجونة وديا.. و. "فيفا" يتجه للتمديد للجنة الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.