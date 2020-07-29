رئيس نادي النجوم يكشف كواليس أزمته مع أحمد عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إنه يعتبر أحمد عيد، لاعب لاعب الزمالك الأسبق بمثابة ابنه لذا اعتمد عليه في كمدرب عام لفريقه ثم كمدير فني في مباراة واحدة من قبل.

وتابع الطويلة ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية صدى البلد ـ :"عيد كان موفق في المباراة التي قادها كمدير فني وكنت صريحاً معه أخبرته أن هناك مديراً فنياً أجنبياً ربنا يغيب عن أول مباراتين ثلاثة لذا سيكون هو المدير الفني حتى يحضر المدير الفني ولم يكن لديه مانعاً".

Advertisements

وأشار رئيس نادي النجوم، إلى أن أحمد عيد ووكيله أعلنا أنه سيكون مديراً فنياً دون أن يحصلوا على إذن منه:" هذه هي سياستي كما أننا لم نوقع عقوداً بعد فهنا كان علي تصحيح المعلومة فقد تعاقدت مع مدرب من البرتغال".

وأتم رئيس النجوم حديثه بالإشارة إلى أن أن أحمد عيد استاء بعدها وكل ماحدث أمور إنسانية.

وكان أحمد عيد قد خرج وأعلن أنه سيكون مديراً فنياً للنجوم ولكن الطويلة أوضح أنه سيكون مؤقتاً.