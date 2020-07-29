حسين الشحات يعلن موعد عودته للتدريبات.. وأبكي عند تذكر مشواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حسين الشحات، لاعب الأهلي، موعد عودته لتدريبات الأهلي بعد جراحة "الفتق الإربي" التي خضع لها في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن بداية ممارسته لكرة القدم كانت صعبة للغاية.

وقال الشحات في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "حالتي أصبحت أفضل الآن بعد الجراحة التي خضعت لها، وسأبدأ تدريبات بعد حوالي 4 إلى 5 أسابيع من أجل العودة للمشاركة مع الفريق".

وأضاف: "هناك تواصل مستمر مع الطبيب الذي أجرى لي العملية الجراحية عبر واتساب وأنفذ البرنامج العلاجي، نصحني بالسفر وخوض بعض التدريبات كجزء من العلاج، بعيدًا عن أي أجواء أخرى".

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وأكمل: "إن شاء الله سأكون متواجدا مع الفريق عند استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسأسعى مع الفريق إلى تحقيق البطولة الأغلى التي يتمناها جميع اللاعبين والجماهير ومجلس الإدارة".

وتحدث الشحات عند بدايته قائلا: "اشتغلت في بنزينة، كنت بروح الشغل أبات وأرجع التمرين وأروح الامتحان وأرجع الشغل تاني، وبعد كده اشتغلت شيّال ألوميتال، ثم في سنترال لتحويل رصيد".

وأكمل: "كنت على وشك فقدان الأمل وأنا في سن الـ15 عامًا، وبعدها اتوظفت ولعبت في دوري الشركات مع الشرقية للدخان، وتلقيت عروضا وقتها من الأهلي والزمالك، لكن لم يحدث نصيب".

وأم حسين الشحات تصريحاته قائلا: "أصابني الإحباط بسبب قلة الأموال، كلما أتذكر مشواري قبل الأهلي أبكي، لا أتمنى لأولادي أحمد وآسر رؤية ما رأيته في بداية مسيرتي، ونفسي يطلعوا أحسن مني".