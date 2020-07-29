سليمان يعتذر لرفعت بعد إلغاء ودية سموحة والاتحاد بسبب الاشتباكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:



تقدم الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة باعتذار للاعب أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري بعد اشتباك بينهما تسبب في إلغاء مباراة الفريقين الودية.

وكان سموحة متقدماً على الاتحاد (2-1) في مباراة ودية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري قبل أن ينشب اشتباك عنيف بين الفريقين تسبب في إنهاء اللقاء.

الاشتباكات بدأت بعد التحام عنيف بين أحمد رفعت والهاني سليمان ليتحول الأمر لاشتباكات بتدخل عدد كبير من اللاعبين، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية لاحتواء الموقف.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال الهاني سليمان :"حاولت الاتصال بأحمد رفعت مرتين بعد المباراة لكنه لم يرد على اتصالاتي، ربما لأنه لا يمتلك رقمي".

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وأضاف حارس مرمى سموحة :"تواصلت مع زميل لرفعت في فريق الاتحاد من أجل الحصول على عنوان اللاعب والذهاب إلى منزله لتقديم الاعتذار".

وتابع حارس سموحة :"أحمد رفعت أخي، والأمر انتهى تماماً، كنت سعيد جداً بتعاقد الاتحاد السكندري معه لأنه لاعب موهوب ويفيد الفريق".

وأنهى الهاني سليمان :"ربما سبب عصبية رفعت هي التأخر في النتيجة خاصة وأنه يلعب لنادي جماهيري، وأنا أقدر كل هذه الظروف، وأعتذر له على ما حدث في المباراة".

وكان محمد إبراهيم المدرب العام بنادي الاتحاد السكندري قد صرح لبرنامج "جمهور التالتة" "ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب، لا يمكن أن يتم الكشف عن كل تفاصيل الموقف".

واختتم "مباراة ودية ولا يجب أن تتحمل كل تلك الأمور، هناك بعض التفاصيل غير الجيدة التي حدثت لكن في النهاية تم السيطرة على الوضع".