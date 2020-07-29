مدحت العدل: الخطيب طلب كتابة فيلم عن قصة حياته.. ورشح ميدو لهذا الدور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن واقعة جمعته قبل سنوات مع محمود الخطيب، رئيس ملس إدارة الأهلي، حيث طلب الأخير كتابه فيلم عن قصة حياته.

وقال العدل في تصريحات لقناة النهار:"سأقول كلام لأول مرة الكابتن محمود الخطيب كان يرغب في ا اكتب فيلم عن قصة حياته".

وأضاف:" الخطيب تحدث معي بشأن هذا الموضوع ورشح " أحمد حسام ميدو" للقيام بدور قصة حياته".

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وتابع:" قولت للخطيب لابد ان يملك الشخص الذي سيقوم بدورك كاريرزما وحريف وميدو لا يصلح لانه يفكر في ان يجسد شخصيته بعد فترة".

واوضح، ان هناك حالة من التعصب بين جماهير القطبين، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا لعبت دورا في زيادة حدة التعصب.

وأتم:" لا أهاجم الأهلي خلال تغريداتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولدي الكثير من الأصدقاء ينتمون للقلعة الحمراء".