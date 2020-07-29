ناجي جدو: محمد زيدان أحد أفضل من لعبت بجوارهم في المنتخب

أكد محمد ناجي جدو مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند السابق، أحد أفضل من لعب بجوارهم في المنتخب المصري.
وقال جدو خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، " محمد زيدان من أفضل المهاجمين الذين لعبت بجوارهم وهو صاحب تمريرةهدف الفوز على غانا ".
وتطرق في حديثه عن حسن شحاته مدرب المنتخب الوطني الذي قاد الفراعنة للحصول على أمم افريقيا لثلاثة مرات على التوالي أعوام 2006، 2008، 2010، حيث قال " حسن شحاتة ضمني لصفوف المنتخب
وتابع " كنت على وشك الإنضمام للمنتخب في 2009 قبل مباراة الجزائر في تصفيات كأس العالم ".
وواصل " شحاتة كانت يتابعني بشكل جيد أثناء مشاركتي مع الاتحاد السكندري، وشحاتة شخصية رائعة ونجح في الحصول على حب كل اللاعبين".
وأتم " سجلت هدف الفوز على مالي في أول مشاركة لي مع المنتخب في لقاء ودي بالإمارات ".
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