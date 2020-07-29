ناجي جدو: محمد زيدان أحد أفضل من لعبت بجوارهم في المنتخب

أكد محمد ناجي جدو مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند السابق، أحد أفضل من لعب بجوارهم في المنتخب المصري.

وقال جدو خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، " محمد زيدان من أفضل المهاجمين الذين لعبت بجوارهم وهو صاحب تمريرة

هدف الفوز على غانا ".

وتطرق في حديثه عن حسن شحاته مدرب المنتخب الوطني الذي قاد الفراعنة للحصول على أمم افريقيا لثلاثة مرات على التوالي أعوام 2006، 2008، 2010، حيث قال " حسن شحاتة ضمني لصفوف المنتخب

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الوطني منذ 2005 ".

وتابع " كنت على وشك الإنضمام للمنتخب في 2009 قبل مباراة الجزائر في تصفيات كأس العالم ".

وواصل " شحاتة كانت يتابعني بشكل جيد أثناء مشاركتي مع الاتحاد السكندري، وشحاتة شخصية رائعة ونجح في الحصول على حب كل اللاعبين".

وأتم " سجلت هدف الفوز على مالي في أول مشاركة لي مع المنتخب في لقاء ودي بالإمارات ".