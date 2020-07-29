أكد محمد ناجي جدو مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن بطولة أمم إفريقيا 2010، كانت السبب في شهرته ووصوله لكل جماهير الكرة المصرية.
وقال جدو خلال تصريحات عبرقناة أون تايم سبورتس، "كأس الأمم الأفريقية 2010 كان طريقي للشهرة والوصول لكل الجماهير ".
وأضاف: "غياب محمد أبو تريكة وعمرو زكي
وأردف جدو: "اختياري في القائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2010 كان أمر غير متوقع".
وأتم جدو: "احتفلت مع أهلي في حوش عيسى بضمي للقائمة النهائية المشاركة في كان 2010".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ناجي جدو: أمم افريقيا 2010 سبب شهرتي ووصولي لكل الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.