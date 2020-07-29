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محمد ناجي جدو: أمم افريقيا 2010 سبب شهرتي ووصولي لكل الجماهير

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أكد محمد ناجي جدو مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن بطولة أمم إفريقيا 2010، كانت السبب في شهرته ووصوله لكل جماهير الكرة المصرية.

 

وقال جدو خلال تصريحات عبر

قناة أون تايم سبورتس، "كأس الأمم الأفريقية 2010 كان طريقي للشهرة والوصول لكل الجماهير ".

 

وأضاف: "غياب محمد أبو تريكة وعمرو زكي

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للإصابة فتح الطريق أمام مشاركتي في أمم أفريقيا 2010".

 

وأردف جدو: "اختياري في القائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2010 كان أمر غير متوقع".

 

وأتم جدو: "احتفلت مع أهلي في حوش عيسى بضمي للقائمة النهائية المشاركة في كان 2010".

 

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