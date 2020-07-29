ميدو يعلق على استبعاد صالح جمعة من ودية الأهلي.. ويوجه نصيحة للاعب

علق أحمد حسام "ميدو" مدرب نادي الزمالك السابق، على عدم مشاركة صالح جمعة مع الأهلي في مباراته الودية أمام الجونة.

وخاض الاهلي مباراة ودية أمام الجونة، مساء الثلاثاء وحقق فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدفين، وشهدت عدم مشاركة جمعة في المباراة.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار: "عدم مشاركة صالح جمعة في ودية الجونة، بالرغم من مشاركة جميع لاعبي الأهلي، أمر غريب، ويؤكد أن رينيه فايلر غير راض عن قرار عودة جمعة للتدريبات".

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وأضاف: "الجميع يتمنى عودة صالح جمعة للمشاركة مجددا مع الأهلي، ويجب عليه الالتزام والتدرب جيدا".

وأردف: "كرة القدم ليست فقط هي امتلاك الموهبة، ولكن يجب على اللاعب أن يكون ملتزما بتعليمات المدرب".

ووجه ميدو نصيحة لصالح جمعة "يجب عليك أن تستفيد بفترة تواجدك في الأهلي، لأنه نادي كبير وستشعر بالفارق في حال رحيلك عنه".