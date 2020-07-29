وكيل أعمال محمود وادي يكشف مستقبل اللاعب مع المصري

كشف سيد الخضر وكيل أعمال محمود وادي مهاجم النادي المصري، عن مستقبل موكله في الفترة المقبلة.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، "اتفقت مع رئيس

المصري، على رحيل محمود وادي إلى الاحتراف الخارجي، وليس الانتقال لأندية داخل مصر".

وأضاف "محمود وادي يمتلك ثلاثة عروض من أندية يونانية

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وقطرية وإماراتية، وسنبدأ التفاوض في الشهر المقبل".

وأردف "العلاقة قوية بيننا وبين النادي المصري، ولن يحدث صدام، ومن الأفضل رحيل اللاعب في الانتقالات المقبلة".

يذكر أن ناديي الزمالك وبيراميدز يسعيان للتعاقد مع وادي بعد تألقه اللافت للنظر في الفترة الماضية.