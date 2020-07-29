تامر النحاس: الإسماعيلي يفكر جديًا في احتراف باهر المحمدي

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن الإسماعيلي يفكر جديًا فى رحيل باهر المحمدي، ولكن للاحتراف الخارجي وليس داخل مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بالطبع أفضل شييء لباهر المحمدي هو خروجه للإحتراف فى أوروبا وليس فى

الدوريات الخليجية، والإسماعيلي يرغب فى تحقيق أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب".



وأضاف: "فى الفترة الماضية تراجعت القيمة التسويقية لجميع اللاعبين، وننتظر الإنتهاء من الموسم من أجل حسم مصير باهر مع الإسماعيلي".