تامر النحاس: الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد مع نجم بيراميدز

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن وجود اهتمام من الأهلي والزمالك، للتعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بالطبع أى نادي يريد ظهير أيمن يجب أن يفكر فى التعاقد مع رجب بكار لأنه لاعب كبير ويملكخبرات عديدة للغاية ويلعب فى نادي من الأندية الأربعة الكبار".
وأضاف: "الحديث عن انتقال رجب بكار للزمالك سابق لأوانه بسبب عدم انتهاء الموسم الجاري، ومن الممكن أن يحدث الكثير خلال الفترة المقبلة".
كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالناديالأهلي، عقده لمدة 3 مواسم.
وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن جدد عقده مع الأهلي بدون أى مشاكل أو أزمات ومسؤولو المارد الأحمر نفذوا معظم طلباته ولم يكن هناك أى أزمة على الإطلاق، وهو إضافة للفريق الأحمر وملتزم للغاية".
وأضاف: "الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه، ولا توجد أي شروط جزائية في تعاقد مروان مع الأهلي".
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