سامي قمصان: الأهلي حقق أهدافه من فترة الإعداد.. والدوري لم يحسم

أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الوديتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن في فترة الإعداد، التي انطلقت في يونيو الماضي مع صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعودة الفريق إلى التدريبات، والإعلان عن استئناف النشاط من جديد خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال قمصان إن الجهاز الفني حقق الكثير من أهدافه إلى الآن في فترة الإعداد، حيث خاض الفريق مباراة بين لاعبي الفريق «تراي ماتش» في ملعب التتش وكانت في غاية القوة، ثم خاض لقاءين أمام سموحة وانتهى بفوز الفريق برباعية، ثم الجونة مساء اليوم على ملعب التتش وانتهىبفوز الأهلي 5-2.
وأوضح المدرب المساعد أن أداء الفريق شهد تحسنًا وعدد الدقائق التي خاضها الفريق جاء بشكل أكبر، استعدادًا لخوض الـ90 دقيقة في المباريات الرسمية، وأن هناك الكثير من اللاعبين عادوا إلى مستواهم واطمأن عليهم الجهاز الفني بشكل كبير قبل انطلاق منافسات الدوري.
وأشار قمصان إلى أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، وهناك فارق نقاط مع أقرب منافس للفريق ولكن البطولة لم تحسم بعد، وأنه يتمنى أن يواصل الفريق مشواره في المسابقة من أجل الوصول إلى تحقيق اللقب المحلي والتحضير بشكل قوي منخلال مباريات الدوري لمواجهتى الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن جميع اللاعبين والجهاز الفني كانوا على استعداد تام لعودة النشاط من جديد، وخاض الفريق تدريبات قوية سواء على المستوى الفني أو الخططي، واطمأن الجهاز على جاهزية اللاعبين من خلال المباراتين الوديتين، خاصة بعد الحالة التي ظهر عليه الكثير من اللاعبين سواء على المستوى البدني أو الفني، وظاهرة «تهديف» أكثر من لاعب والتعامل بشكل قوي وجاد مع التجارب الودية التي خاضها الفريق.
واختتم سامي قمصان تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الفوز ببطولة الدوري العام والتركيز قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنه يأمل بأن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم، من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الأهلي.
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