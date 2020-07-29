قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق أمامه الكثير من التحديات خلال المرحلة المقبلة، وإن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، بعد استئناف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد هاني أن الأهلي يرغب في حسم لقب الدوريالممتاز مبكرًا، خاصة أن هناك فارقًا من النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن، خاصة أن هناك دورًا ثانيًا متبقيًا من المسابقة.
وشدد الظهير الأيمن للأهلي على أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، وأن إقامة مواجهة الوداد منمباراة أو اثنتين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا، كما لا يشغلهم مكان وملعب المباراة، بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.
وأوضح هاني أن الفريق استفاد بشكل كبير من تجربتي سموحة والجونة الوديتين، سواء على المستوى البدني أو الفني، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين 45 دقيقة في المباراة الأولى، قبل أن يشارك بعض اللاعبين وقتًا أكبر في الودية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هاني: الأهلي استفاد من وديتي سموحة الجونة.. وهدفنا التتويج بالدوري وإفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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