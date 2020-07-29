محمد هاني: الأهلي استفاد من وديتي سموحة الجونة.. وهدفنا التتويج بالدوري وإفريقيا

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق أمامه الكثير من التحديات خلال ‏المرحلة المقبلة، وإن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري ‏الممتاز، بعد استئناف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، ‏بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأكد هاني أن الأهلي يرغب في حسم لقب الدوري

الممتاز مبكرًا، خاصة أن هناك فارقًا من ‏النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن، خاصة أن هناك دورًا ‏ثانيًا متبقيًا من المسابقة.‏

وشدد الظهير الأيمن للأهلي على أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، ‏وأن إقامة مواجهة الوداد من

مباراة أو اثنتين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا، كما لا ‏يشغلهم مكان وملعب المباراة، بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز ‏باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.‏

وأوضح هاني أن الفريق استفاد بشكل كبير من تجربتي سموحة والجونة الوديتين، سواء على المستوى ‏البدني أو الفني، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين 45 دقيقة في ‏المباراة الأولى، قبل أن يشارك بعض اللاعبين وقتًا أكبر في الودية الثانية.‏