إنتر ميلان يهزم نابولي ويحافظ على وصافة الدوري الإيطالي

فاز نادي إنتر ميلان على نظيره نابولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية إنتر ميلان كل من دانيلو

دي أمبروزيو ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 11، 74 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد إنتر ميلان إلى المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإيطالي

قبل جولة واحدة فقط على نهايته برصيد 79 نقطة، في حين يحتل نابولي المركز السابع برصيد 59 نقطة.

يذكر أن نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية بعد أن وصل للنقطة 86، ليحافظ على اللقب للمرة التاسعة على التوالي.