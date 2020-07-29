أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق السكندري لا يزال أمامه وقت من أجل العودة إلى مستواه الفني والبدني.
وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة قدم
إلى حد ما، والمباريات الودية لا تعبر عن شيء، والأفضل أننا نواجه أندية كبيرة وديًا للاحتكاك بشكل جيد، وصدقي دفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الأهلي والزمالك".
وأضاف: "هناك تحسن في الأداء
وعن أزمة مباراة سموحة والاتحاد: "اعتذرت بشكل شخصي لأحمد رفعت، وحمادة صدقي قام بتغريم الهاني سليمان ماليًا".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: سموحة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد.. واعتذرت لـ"رفعت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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