بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد ومولودية وجدة في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الوداد ومولودية وجدة” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في الجولة الـ 19، بالدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الوداد ومولودية وجدة” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المصري “أحمد عبده”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “محمد الخامس”.

يحتل “الوداد” صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “الفتح” الذي لعب مباراتين مباراتين زائدتين.

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بينما يقبع فريق “مولودية وجدة” في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطتين عن خصمه الليلة وصاحب المركز الأول “الوداد”، وبفارق نقطة وحيدة عن “الفتح”.

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الوداد 1-1 وجدة

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء)

الدوري المغربي للمحترفين (الجولة 19)

انتهت

بث مباشر الوداد ووجدة لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الوداد ووجدة..

الفريقان يتنافسان على المراكز الأولى هذا الموسم بشكل واضح…

1″ صافرة بداية اللقاء..

15″ الخطورة أكثر لصالح وجدة .. توجد عدة فرص ضائعة من الفريق الأخضر.

25″ رأسية سيئة من مهاجم وجدة داخل منطقة الجزاء يمسك بها الحارس بسهولة.

30″ نصف ساعة مرت ولا يزال التعادل سيد الموقف.. مع استفاقة من جانب الوداد في هذه اللحظات

42″ جووووووووول…نوح السعداوي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح مولودية وجدة بمهارة فردية عالية جدًا.. راوغ شيخ كومارا وسدد بالقدم اليسرى بطريقة مذهلة في العمق الدفاعي للوداد.

45″ بطاقة صفراء للاعب وجدة “مونجانجا”.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول

استراحة ونواصل تغطية اللقاء..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

46″ التغيير الأول في المباراة للوداد بنزول “عطية الله” بدلاً من بدر غدارين.

46″ ثاني تغييرات الوداد بنزول “الملود” بدلاً من نوصير.

46″ بداية ساخنة للشوط الثاني من جانب وجدة.

62″ التغيير الثالث لفريق الوداد بنزول “كاسينجو” محل وليد الكرتي.

64″ بطاقة صفراء للاعب وجدة “سعداوي”.

65″ الحكم يلغي الهدف الثاني لمولودية وجدة بعد مراجعة تقنية الفار

79″ تغيير هجومي جديد بخروج أسرير ونزول “نجم الدين”.

86″ ثلاث تغييرات في صفوف مولودية وجدة بنزول “برهاني ونداو وأوجبوه” بدلاً من الثلاثي “العمري والهاني ونجمي”.

88″ جوووووووول…شيخ كومارا يتمكن من تعديل النتيجة للوداد برأسية جميلة بعد ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليمنى.

90″ تغيير في صفوف وجدة بنزول “جعدي” بدلاً من سعداوي.

90″ صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

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