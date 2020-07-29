رياضة | تفاصيل تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقده لمدة 3 مواسم.

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وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن جدد عقده مع الأهلي بدون أى مشاكل أو أزمات ومسؤولو المارد الأحمر نفذوا معظم طلباته ولم يكن هناك أى أزمة على الإطلاق، وهو إضافة للفريق الأحمر وملتزم للغاية".

وأضاف: "الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه، ولا توجد أي شروط جزائية في تعاقد مروان مع الأهلي".