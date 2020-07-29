رياضة | رئيس إنتر ميلان السابق يفتح الباب أمام التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس إنتر ميلان السابق يفتح الباب أمام التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح ماسيمو موراتي الرئيس السابق لإنتر ميلان أنه من الممكن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى الدوري الإيطالي للعب بقميص النيراتزوري وأكد أنه في بعض الأحيان تتحقق الأحلام.

وقال موراتي في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية: "لا بد من القول أن تشانج رئيس إنتر ميلان الحالي يعمل من أجل جعل المدرب في حالة جيدة جدًا وسيكونون أفضل في العام المقبل".

وعن إمكانية انتقال ميسي إلى إنتر ميلان، قال موراتي: "والد ميسي عاد إلى منزله في ميلان وهو بجوار مقر إنتر ميلان لذلك ربما يكون من الأسهل الآن الذهاب وتوقيع العقد ربما سيأتي وفي بعض الأحيان تتحقق الأحلام".

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وأضاف: "في كرة القدم كل شيء ممكن حتى أن نابولي يمكنه الفوز في برشلونة، الفريق الإيطالي يلعب بشكل جيد للغاية ولكن يبدو لي أن البلوجرانا يمر بفترة خاصة".

وعن تتويج يوفنتوس باللقب التاسع على التوالي بالدوري الإيطالي، علق موراتي قائلا: "إنهم يقومون بعمل جيد للغاية والفرق الآخرى تحاول الاقتراب لكن الآن لا يمكن للمنافسين أن يكونوا راضين عن المركز الثاني".

واختتم موراتي تصريحاته قائلاً : "كان على يوفنتوس أن يكتبوا عند مدخل أليانز ستاديوم 36 بدلًا من 38، أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس صديقي في الحقيقة لكن لو كنت مكانه لما شعرت بالفخر تجاه ذلك الشيء".