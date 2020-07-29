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رياضة | إنتر ميلان يقهر نابولي ويستعيد وصافة الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقهر نابولي ويستعيد وصافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نابولي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 11، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نابولي عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أتالانتا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما إلى فوز 2 - 1.

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وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 43 وتعادل روسلان مالينوفسكي لأتالانتا في الدقيقة 70 قبل أن يسجل أليخاندرو جوميز هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، فيما توقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه يوم الأحد الماضي، فيما تأكد هبوط سبال وبريشيا لدوري الدرجة الثانية.

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