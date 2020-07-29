رياضة | رسميا.. الدوري البلجيكي بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الدوري البلجيكي بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء في بيان صادر عن الرابطة "بعد التشاور مع السلطات السياسية والاخذ بعين الاعتبار قرارات مجلس الامن الوطني بالأمس (الاثنين)، اتخذ مسؤولو رابطة الدوري البلجيكي هذا القرار من أجل ضمان صحة الجميع هنا وحول العالم".

وناشدت الرابطة أنصار الاندية بمتابعة مباريات فرقهم من منازلهم وتفادي التجمعات في مجموعات كبيرة لعدم التأثير على الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 8 آب/اغسطس.

وكان النشاط الكروي في بلجيكا توقف في آذار/مارس ولم يعاود نشاطه وتم تتويج بروج بطلاً له، لكنه سيعاود بخوض مباراة نهائي الكأس المحلية بين انتورب وكلوب بروج السبت في بروكسل.