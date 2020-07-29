رياضة | فيرنر يكشف سر انتقاله إلى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيرنر يكشف سر انتقاله إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي الألماني، تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج والمنتقل حديثًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، أن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز هو سبب انتقاله إلى الفريق اللندني.

وسجل فيرنر 34 هدفاً في مختلف المسابقات في صفوف لايبزيغ موسم 2019-2020 قبل أن ينتقل الى البلوز الشهر الماضي.

وأكد فيرنر أن رؤية لامبارد حول مركزه في خط الهجوم الجديد في الفريق الى جانب المغربي حكيم زياش المنتقل إليه من أياكس امستردام الهولندي، جعلته يقتنع بالقدوم إلى تشيلسي وقال في هذا الصدد لموقع البلوز الرسمي "كان (لامبارد) المفتاح، تكملنا كثيراً عن أشياء مثل أسلوب اللعب، الطريقة التي يريد أن يلعب فيها وكيف يراني في خط المقدمة وكيفية تأقلمي مع هذا الأمر".

وأضاف "عندما تسنح لك الفرصة لترحل عن ناديك القديم والانتقال إلى ناد كبير مثل هذا، كان ذلك بالنسبة إلي حلماً تحول الى حقيقة لأن تشيلسي هو بالفعل ناد كبير".

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وتابع "أعرف بعض اللاعبين عندما توجوا بدوري أبطال أوروبا أمثال ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد وبتر تشيك، وأريد أن أكون جزءاً من حقبة جديدة هنا وبالتالي سأبذل قصارى جهدي".

وختم "سأحاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف في صفوف تشيلسي لأن ذلك هو السبب الأساسي للتعاقد معي. أريد نقل عدوى تسجيلي الأهداف في صفوف لايبزيغ إلى هنا وربما أسجل عدداً أكبر من الأهداف".

ونجح تشيلسي في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ولفهرمابتون 2-صفر في المرحلة الاخيرة ليحتل المركز الرابع.

ويبدو أن الفريق اللندني في طريقه لتعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين حيث أشارت تقارير إلى اقتراب صانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافرتس من الانتقال إليه في الأيام المقبلة.