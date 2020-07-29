رياضة | صدمة في مدة غياب موستافي عن آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة في مدة غياب موستافي عن آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن مدافعه الألماني شكوردان موستافي سيغيب عن بداية الموسم المقبل عقب خضوعه لجراحة في أربطة الركبة.

وتعرض موستافي صاحب الـ28 عامًا للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر سيتي يوم 18 يوليو الجاري في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل ارسنال أن يعود موستافي للتدريبات الجماعية بحلول اكتوبر المقبل.

Advertisements

ويغيب المدافع الألماني عن المباراة النهائية لكأس الاتحاد بعد أن غاب عن نهائي البطولة عام 2017 أمام تشيلسي بسبب الإعياء.

وأوضح ارسنال في بيانه "المزيد من الفحوص خلال الاسبوع ستحدد مدى الإصابة في أربطة الركبة اليمنى".

وأضاف البيان "شكوردان خضع لإجراء جراحي بسيط، هو الآن في المراحل الأولى من التعافي والتأهيل، ويحظى بالإشراف والدعم من جهازنا الطبي".