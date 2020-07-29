رياضة | أتالانتا يتخطي بارما في الدوري الإيطالي

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 43 وتعادل روسلان مالينوفسكي لأتالانتا في الدقيقة 70 قبل أن يسجل أليخاندرو جوميز هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلان ونابولي التي تقام في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه يوم الأحد الماضي، فيما تأكد هبوط سبال وبريشيا لدوري الدرجة الثانية.