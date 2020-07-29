رياضة | تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة بشأن رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ولازال الأهلي يسعى لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد قبل انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان ما يعطل شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي بشكل نهائي هو مطالب نادي هيدرسفيلد تاون المادية حيث يريد النادي الحصول على مبلغ 7.5 مليون جنية إسترليني.

Advertisements

ووافق نادي هيدرسفيلد حاليا على تخفيض قيمة بيع عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف حيث لا يمانع النادي في الحصول على مبلغ 5.5 مليون جنية إسترليني لحسم الصفقة.

واشترط نادي هيدرسفيلد على النادي الأهلي أن يقوموا بشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي الفترة المقبلة لأن النادي لن على تجديد إعارته لموسم أخر واشترط الحصول على المال اللاعب.

وسيحاول النادي الأهلي التفاوض مع نادي هيدرسفيلد لتخفيض هذا المبلغ أيضا قليلا في محاولة لتخفيض قيمة الصفقة بشكل كبير.