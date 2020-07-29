رياضة | باتزيني يرحل عن فيرونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر باتزيني يرحل عن فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهاجم المخضرم جيانباولو باتزيني رحيله عن صفوف فيرونا بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الإيطالي.

ويكمل باتزيني عامه السادس والثلاثين الشهر المقبل لكنه لم يجدد عقده مع فيرونا ، ليصبح من حقه الرحيل بعد المباراة الأخيرة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي والتي يلتقي خلالها مع مضيفه جنوه يوم الأحد المقبل.

وقال باتزيني في مؤتمر صحفي "كنت أدرك منذ فترة أن هذه اللحظة ستأتي لكني كنت أحاول ألا أفكر فيها، في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى الملعب أدركت أننا وصلنا لنهاية الطريق".

وأضاف "كانت خمسة أعوام قوية ، سعيد بإنهاء هذه الرحلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، فيرونا وجماهيره منحوني الكثير سواء سارت الأمور بشكل جيد أو سيء، وفي اللحظات الصعبة كنت أدرك أنها تثق بي وهذا هو الشيء الوحيد الذي دفعني للاستمرار".