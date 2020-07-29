الامارات | «الرابطة» تمنح حوافز دوري أبطال آسيا للأندية اعتباراً من النسخة الحالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تمنح حوافز دوري أبطال آسيا للأندية اعتباراً من النسخة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن النية تتجه لدى رابطة المحترفين لصرف الحوافز المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا اعتباراً من النسخة الحالية، وفقاً للنتائج التي سيحققونها في البطولة.

واتخذ مجلس إدارة رابطة المحترفين قراراً بصرف مكافآت مالية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لتحفيز المشاركين على المنافسة على لقب البطولة.

وتضع الرابطة مشاركة الأندية في البطولة الآسيوية في مقدمة اهتماماتها، لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على تقدم الدوري الإماراتي في تقييم أفضل دوريات القارة، بعدما أصبحت نتائج الأندية المشاركة في دوري الأبطال تحظى بالنسبة الأعلى من نقاط التقييم.

وكشفت مصادر رسمية النقاب عن أن الرابطة ستعرض على الجمعية العمومية، المقرر أن تنعقد 13 أغسطس المقبل، آلية صرف المكافآت، بعد التصديق عليها من قبل الأندية الـ14. وتعكف الرابطة على تشكيل «مجلس فني»، يختص بمتابعة وتقييم مشاركة الأندية في دوي أبطال آسيا، بهدف تحفيزها على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

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وتبدو حظوظ الأندية الإماراتية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا (شباب الأهلي، العين، الشارقة، الوحدة) صعبة للغاية لتخطي دوري المجموعات، باستثناء الوحدة، الذي جمع أربع نقاط من أصل مباراتين خاضهما في البطولة، فيما خسر شباب الأهلي والعين مواجهتيهما السابقتين، وخسر الشارقة مباراة، وتعادل في أخرى.

ومن المقرر أن تُستكمل مرحلة دوري المجموعات في سبتمبر المقبل بنظام التجمع. وأكد مصدر مسؤول أن «إلغاء بطولة الدوري سيساعد الأندية الأربعة على الاستعداد الجيد، سواء على صعيد إقامة معسكرات داخلية أو خارجية، وإتاحة الفرصة أمامها لدعم فرقها بأفضل العناصر، سواء من المواطنين أو الأجانب، لاستكمال تشكيلتها على النحو الذي يساعدها على تحقيق النتائج التي نطمح لها».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إذا نظرنا إلى الوجه الآخر في حالة استكمال الدوري كما يرى البعض، فإن ذلك كان سيؤثر بالسلب على تلك الأندية، سواء من حيث الإصابات أو إجهاد اللاعبين من توالي المباريات، بعد فترات طويلة من توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا».

وأكد: «اللجنة الفنية وضعت في الحسبان عند وضع التصور المبدئي لجدول الموسم الجديد 2020-2021، المشاركة الآسيوية، بما يضمن استعدادات الأندية بشكل جيد للمباريات، وتوفير أوقات للراحة بعد انتهاء مبارياتها القارية بفترة لا تقل عن خمسة أيام».

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