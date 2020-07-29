الامارات | مباحثات لافتتاح أكاديمية أمير خان في دبي وإقامة نزال استعراضي مع باكياو

شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لافتتاح أكاديمية أمير خان في دبي وإقامة نزال استعراضي مع باكياو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، البطل الأولمبي وبطل العالم مرات عدة في ملاكمة الوزن الخفيف، الملاكم البريطاني أمير خان، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وقال بيان صحافي للمجلس أمس: «بحث مجلس دبي الرياضي فرص التعاون مع البطل الأولمبي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في التدريب على رياضة الملاكمة لتكون امتداداً لأكاديمياته الشهيرة الموجودة في لندن، والتي تعمل على تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين».

وجاء في البيان: «كما شجع المجلس البطل العالمي على الانتقال للإقامة هو وزوجته فريال مخدوم وأطفاله الثلاثة لميسة التي تبلغ من العمر خمس سنوات وألاينا البالغة من العمر عامين وولده محمد المولود حديثاً، للعيش في إمارة دبي، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الإمارة لتشجيع ممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي يعزز من السياحة الرياضية ويزيد من فرص الاستثمار بدبي، كما بحث المجلس إمكانية إقامة نزال استعراضي في دبي بين أمير خان مع النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو الذي تربطه علاقة وطيدة مع المجلس».

وذكر البيان: «يواصل مجلس دبي الرياضي استقطاب أشهر نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم وحثهم على فتح استثمارات وإقامة أكاديميات رياضية في دبي، ما يشجعهم على الإقامة في دبي، التي تعد قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها».

من جانبه قال أمير خان: «أنا سعيد بالتواجد في مجلس دبي الرياضي الذي استضاف العديد من أساطير الرياضة وأبطال العالم، وأنا فخور بأن أكون ضمن قائمة العظماء الذين استضافهم المجلس، كما أنني متحمس للعودة مرة أخرى إلى دبي لتكون بيتي الثاني ومقراً لاستثماراتي المستقبلية، وسأفكر بشكل جدي في المناقشات التي عرضها مجلس دبي الرياضي، ومن أهمها فتح أكاديمية ملاكمة في دبي، وإقامة نزال مع صديقي ماني باكياو في دبي».

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وأشاد خان بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها إمارة دبي، وقال: «لقد لمست حجم التطور المستمر الذي تشهده المدينة واهتمامها بالرياضة، وهو ما يعزز مكانتها بين الدول المتقدمة، وهي في رأيي مدينة مؤهلة لاستضافة جميع البطولات الرياضية بمختلف الرياضات، لما تمتلكه من منشآت حديثة وخبرات وكوادر رياضية مؤهلة، كما أنني اكتسبت خبرات كثيرة من زياراتي لدبي».

أصغر بطل أولمبي

يعد أمير خان أصغر بطل في التاريخ يفوز بميدالية أولمبية، ولم يتجاوز الـ16 سنة عندما أحرز فضية أثينا 2004، بعد أن حصل على ذهبية أولمبياد الناشئين في أميركا عام 2003، وهو الملقب بالملك، وصاحب لقب أسرع قبضة في العالم حالياً، وهو من حقق الفوز في 31 نهائياً ببطولات كبرى، من بينها 19 مرة بالضربة القاضية، ولم يخسر سوى ثلاث مباريات فقط في مسيرته.

• أكاديمية أمير خان تعمل على تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، ليكونوا أبطالاً عالميين.

• مجلس دبي الرياضي يواصل استقطاب أشهر نجوم الرياضة وحثهم على إقامة أكاديميات رياضية.

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