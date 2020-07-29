الامارات | كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، أفضل مدرب في الموسم، بعد قيادته ليفربول إلى اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقاد كلوب ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم نفسه، الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة العالم للأندية.

وتم الإعلان عن تتويج المدرب الألماني بالجائزة من قبل المدرب السابق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغوسون.

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وقال فيرغوسون على قناة «سكاي سبورتس»: «يورغن.. رائع».

وأضاف: «نتحدث عن قضاء ليدز يونايتد 16 عاماً في دوري الدرجة الأولى (الثانية عملياً)، لكن ليفربول انتظر 30 عاماً للتتويج بلقب الدوري، أمر لا يصدق».

وأردف قائلاً: «سأسامحك على إيقاظي في الساعة 3:30 صباحاً لإخباري أنك فزت بالدوري! شكراً لك، ولكن على أي حال، أنت تستحق ذلك تماماً.. أحسنت».

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