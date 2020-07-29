الامارات | إلغاء دورة اليابان المفتوحة للسيدات بسبب «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء دورة اليابان المفتوحة للسيدات بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغيت دورة اليابان المفتوحة للسيدات، إحدى أبرز البطولات الآسيوية في كرة المضرب، للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما ذكر المنظمون.
وقال المنظمون في بيان: «كنا نحاول إيجاد وسائل (للابقاء على الدورة)، على غرار اللعب دون جمهور، أو الحد من أعداد المتفرجين، لكننا توصلنا الى خلاصة صعبة بأنه يتعيّن علينا إلغاء الدورة، نظراً إلى صعوبة ضمان سلامتها».
وكانت الدورة قد تأجلت من سبتمبر الى نوفمبر، في ظل رغبة المنظمين في الحفاظ على أمل إقامتها.
ويأتي إلغاء إحدى دورات البرمير، التي كانت مقررة في نوفمبر، وأحرزت اليابانية ناومي أوساكا، لقبها السنة الماضية، بعد أسبوع من إلغاء كل منافسات كرة المضرب في الصين لعام 2020.
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