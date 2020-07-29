الامارات | حتا يتعاقد مع حمد إبراهيم قادماً من الشارقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، تعاقده مع اللاعب حمد إبراهيم (21 عاماً) قادماً من نادي الشارقة بنظام الإعارة لمدة عام، ليواصل الفريق تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المواطنين الشباب من أجل الظهور بشكل مختلف على مستوى النتائج خلال الموسم المقبل بقيادة فنية للمدرب اليوناني كونتيس. وكان حتا قد أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات من اللاعبين المواطنين، ثم طلب المدرب اليوناني كونتيس الاستغناء عن ثلاثة لاعبين، وتمت إعارتهم إلى أندية أخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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