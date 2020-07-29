الامارات | «كونكاكاف» يعدّل نظام الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونكاكاف» يعدّل نظام الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتم توسيع الدور النهائي الحاسم من تصفيات «كونكاكاف» (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من ستة منتخبات إلى ثمانية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري.

وأشار «كونكاكاف» في بيان أن خمسة منتخبات هي: المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا، جامايكا وهندوراس (الأفضل تصنيفاً بحسب النظام السابق)، ستشارك تلقائياً في الدور النهائي الذي يضمن من خلاله ثلاثة منتخبات التأهل إلى المونديال فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً.

وينضم إلى المنتخبات الخمسة المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني، الذي يشارك فيه بقية المنتخبات المنضوية في الاتحاد القاري.

وتنطلق الأدوار التمهيدية في أكتوبر المقبل، بحيث توزعت المنتخبات الـ30 على ست مجموعات بدلاً من خمس.

ويلتقي أبطال المجموعات الست في الدور التمهيدي الأول، في مباريات ذهاب وإياب في الدور الثاني، ليتأهل ثلاثة منها إلى الدور الحاسم.

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وينطلق الدور النهائي الحاسم في يونيو 2021، قبل ختامه في مارس 2022، وذلك قبل ثمانية أشهر من نهائيات كأس العالم.

ويأتي هذا التغيير في صيغة التصفيات بعد إلغاء العديد من أيام مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ما جعل الخطط السابقة لاتحاد «كونكاكاف» في التصفيات غير قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس اتحاد «كونكاكاف»، الكندي فيكتور مونتالياني، إن الصيغة الجديدة تمنح فرصاً أكبر لمنتخبات المنطقة بالتأهل الى كأس العالم «كل المنتخبات تملك الآن فرصة التأهل المباشر إلى مونديال 2022 والحلم بخوض كأس العالم».

وتابع: «احترمنا أيضاً مواقف تلك الدول التي كانت قد ضمنت خوض الدور النهائي في ظل النظام السابق».

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