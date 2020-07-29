الامارات | النصر يخاطب عدداً من الأندية لمواجهتها ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخاطب عدداً من الأندية لمواجهتها ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق النصر تدريباته اليومية خلال معسكره المغلق في دبي حتى غدٍ الخميس، يحصل بعدها اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام، قبل العودة إلى التدريبات الداخلية وخوض مباريات ودية.

وكان النصر قد بدأ تدريباته في مدينة دبي الرياضية، قبل أن ينتظم في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من نادي النصر. وقال عضو مجلس إدارة نادي النصر، عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «انتظم الفريق في التدريبات اليومية، وخاض مباراة ودية مع فريق كواترو، وهي بمثابة تجربة أولى للاعبين، ومعرفة الحالة الفنية والبدنية بعد انقضاء أسبوعين على التدريبات اليومية، وحصل المدرب الكرواتي كرونسلاف على فرصة للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين». وأضاف: «أرسل نادي النصر خطابات لعدد من الأندية، من أجل خوض عدد من المباريات الودية بعد عطلة العيد، وينتظر رد الأندية».

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