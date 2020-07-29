الامارات | رفع قيمة جوائز بطولات الجوجيتسو إلى 4.4 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع قيمة جوائز بطولات الجوجيتسو إلى 4.4 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الجوجيتسو رفع قيمة جوائز البطولات المحلية للموسم المقبل إلى 4.4 ملايين درهم، وزيادة عدد جولات بطولات كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وبطولة أم الإمارات للسيدات إلى خمس جولات، بعد أن كانت ثلاث جولات، مع اعتماد هيكلية جديدة تواكب أعلى المعايير العالمية في اللعبة، في ربط نتائج البطولات المحلية بالبطولات الخارجية، بناءً على تصنيف الأوزان.

كما تم اعتماد ميزانية وأجندة منافسات الموسم المقبل، مع إقرار موعد تنظيم واستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي، في شهر نوفمبر المقبل، مع تطبيق كل إجراءات السلامة المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد عن بُعد، أمس، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد، وبحضور نائبه محمد الظاهري، يوسف البطران، محمد بن دلموج، سميرة الرميثي، منصور الظاهري، وفهد علي الأمين العام للاتحاد.

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وناقش المجلس الخطط الموضوعة لتنظيم بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، واستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي، وقرر فتح باب التسجيل للبطولتين اعتباراً من الأسبوع المقبل، بشكل يتيح الوقت الكافي لجميع النجوم العالميين وأبطال العالم المصنفين لتقييم جاهزيتهم، والتسجيل للمشاركة، والترتيب لإجراءات السفر إلى أبوظبي في الوقت الملائم.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن الهدف من قرار استضافة بطولة العالم وتنظيم بطولة أبوظبي العالمية في نوفمبر، يأتي منسقاً مع جهود الدولة، للتأكيد على العودة التدريجية إلى الحياة بشكل طبيعي.

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