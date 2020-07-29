الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

يتغيب مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية الدوري بشكل دائم عن حضور المران اليومي لفريقه، منذ انطلاق تحضيراته للموسم الجديد، والسبب تخوفه من الإصابة بفيروس «كورونا».

عبدالغفار

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تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، عن التصريحات الإعلامية القوية التي اعتاد أن يدلي بها لوسائل الإعلام، مشددين على أهمية ظهوره الإعلامي لتوضيح الصورة في مختلف القضايا التي تهم عمل الهيئة ورياضة الإمارات بشكل عام.

مدرب

كشف لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، عن أن زميله السابق في الفريق، لاعب الوحدة خميس إسماعيل، يمتلك قدرات عالية في تدريبات اللياقة البدنية، مشيراً على حسابه في «إنستغرام» إلى أن إسماعيل بات المدرب الجديد له.

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