الامارات | الحمرية يستعد للموسم الجديد بـ 6 وديات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يستعد للموسم الجديد بـ 6 وديات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف فريق نادي الحمرية، ماجد المهيري، عن اعتماد ست مباريات ودية استعداداً لدوري الدرجة الأولى الذي سينطلق 25 سبتمبر المقبل، من ضمنها مباراة ودية 29 أغسطس مع النصر على استاد الجوهرة بنادي النصر.
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الاستعدادات الرسمية تنطلق في الخامس من أغسطس، بإشراف المدرب غازي الغرايري، وهناك معسكر تدريبي 10 أيام».
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