الامارات | اتحاد الكرة يتوّج رسمياً «كواترو» بطلاً لدوري الدرجة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتوّج رسمياً «كواترو» بطلاً لدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج اتحاد كرة القدم، أمس، فريق كواترو بدرع النسخة الأولى من دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، أحمد يوسف، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر، ورئيس قسم المسابقات، محمد علي سرور. وقام باستلام الدرع والميداليات الذهبية مدير مركز كواترو الرياضي، عبدالرسول عبد الله، نيابة عن أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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