شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ"4 مليون إسترليني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. Advertisements وقال فاروق فى فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة". وأضاف: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فاروق: الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ"4 مليون إسترليني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.