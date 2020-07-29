شكرا لقرائتكم مدحت العدل: الأهلي والزمالك أقوي من الجبلاية والإعلام الرياضي سبب التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الإعلام الرياضي بالتسبب في التعصب داخل الكرة المصرية، قائلا المُتهم الأول فيما وصل إليه التعصب في الكرة المصرية هو "الإعلام الرياضي".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم: :الاعلام الرياضي سبب التعصب في مصر،وكان هيتسبب ف حرب مع الجزائر ف 2009 لأن مقدمى ومذيعي البرامج الرياضية يبيعون التعصب، وهناك بعض الأشخاص الذين يكتبون على توتير أفضل من يعمل في التحليل الرياضي على الفضائيات ، مضيفا معظم اللي بيحللوا كورة في مصر "حافطين كلمتين وبيرددوهم"، والشباب الصغير علي اليوتيوب بيحلل أفضل منهم.

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وأكد العدل أن الأهلي والزمالك أقوي من اتحاد الكرة في مصر، مضيفا أن الكرة المِصرية لن ترتقي إلا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي الكبير والصغير والجميع ، مستكملا لو تم تطبيق العدل علي الجميع لن يكون هناك تعصب

واستكمل العدل تصريحاته قائلا : ازاي نفس الوجوه اللي اتسببت في كارثة كاس العالم كان عندها الجرأة انها تترشح تاني لاتحاد الكورة بمنتهي البساطة دي!