شكرا لقرائتكم شاهد كيف علق صالح جمعة على استبعاده من ودية الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبّر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، عن حالته بعد الغياب عن المشاركة أمام الجونة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 2، كما سبق وغاب صالح جمعة عن المشاركة فى الودية الأولى التى خاضها الأهلى أمام سموحة وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف.

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ونشر صالح جمعة عبر استورى صفحته الرسمية على "انستجرام" صورته خلال جلوسه على مقاعد البدلاء فى ودية الأهلى والجونة، واضعًا "رجل على رجل" وعلامات الاستياء تظهر على ملامحه، معلقًا عليها: "MOOD".