- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد كيف علق صالح جمعة على استبعاده من ودية الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبّر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، عن حالته بعد الغياب عن المشاركة أمام الجونة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 2، كما سبق وغاب صالح جمعة عن المشاركة فى الودية الأولى التى خاضها الأهلى أمام سموحة وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف.
ونشر صالح جمعة عبر استورى صفحته الرسمية على "انستجرام" صورته خلال جلوسه على مقاعد البدلاء فى ودية الأهلى والجونة، واضعًا "رجل على رجل" وعلامات الاستياء تظهر على ملامحه، معلقًا عليها: "MOOD".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف علق صالح جمعة على استبعاده من ودية الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.