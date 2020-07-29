شكرا لقرائتكم جدو: توقعت تسجيلي هدف البطولة أمام غانا في 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الحالي، عن كواليس هدفه التاريخي لمنتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا أمام منتخب غانا في 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وأضاف جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، صباح الأربعاء: "قبل المباراة تخوفنا من عدم قدرة متعب على المشاركة، وتوقعت أنه بمجرد نزولى سأسجل هدف الفوز، ولحظة نزولى الملعب تحدث معي زيدان بأن أنتبه لتمريراته وبالفعل مرر لي كرة سهلة تمكنت من تسجيلها هدف الفوز والبطولة.

وعن الاستقبال والاحتفال بعد البطولة قال جدو: "حسيت بقيمة ما قدمته لحظة استقبالي من الجماهير، كنت فخورا باستقبال القيادة السياسية وأهلي وشعرت بفرحة عارمة".

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ويعد "جدو" أحد أهم اكتشافات حسن شحاته الكروية، بعدما ضمه لقائمة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2010 علي حساب النجم أحمد حسام ميدو المحترف في الدوري الانجليزي وقتها، و كان جدو لاعبا في صفوف نادي الاتحاد السكندري، ليتألق بصورة غير طبيعة محققا لقب هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف جميعها جاءت بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، مما جعله أحد نجوم البطولة الصحافة العالية.

أنتقل جدو إلى النادي الأهلي عقب عودته من بطولة أفريقيا بعد صراع طويل مع نادي الزمالك، وصل إلي النيابة بعدما اتهم اللاعب مسئولي الزمالك بتزوير توقيعه علي إيصالات غير سليمة، وقضي جدو 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 6 ألقاب هي بطولة الدوري المحلي موسم 2014 وكأس السوبر المحلي وبطولتين دوري أبطال أفريقيا و2 كأس السوبر الأفريقي