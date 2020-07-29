شكرا لقرائتكم وائل القبانى: يوجد في مصر لاعبين أحرف من محمد صلاح ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل القبانى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق إن مصر بها لاعبين أحرف من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولكن ليس أفضل منه.

أضاف القبانى خلال حواره لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" هناك لاعبين هنا في مصر أحرف من محمد صلاح وليس أفضل منه، فهو أفضل منهم من ناحية الثقافة".

ومن ناحية أخري أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن كارتيرون المدير الفني قال على الرغم من التحفظات وخوفه على لاعبيه، انه لا يخشى لعب الدوري، موضحا أن الجمعية العمومية وافقت على عودة الدوري.

أكد رئيس نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء لا يخشى استكمال الدوري، مشيراً إلى أن قرار عودة البطولة لخوفهم على هيبة الأهلي.

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وأوضخ مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "عدد الأعضاء في النادي يصل إلى 100 ألف ومَن لم يحضر يُعتبر أنه يؤيدني".

وواصل رئيس الزمالك: "انت خايف على هيبة الأهلي وإن الخطيب عنده انتخابات السنة الجاية ومش عاوز يطلع لا يملك شيء والزمالك لديه بطولتين".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته: "من رأيي أن نبدأ موسم جديد، ولماذا هذا الضغط؟ من أجل أن يأخذ الأهلي والخطيب بطولة".